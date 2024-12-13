В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО

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В регионе ветеранам, которые получили тяжёлое ранение во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, продолжают вручать личный транспорт с ручным управлением. Такие авто получили уже 4 человека.

С инициативой обеспечить автомобилями бойцов, которые лишены возможности ходить, ранее выступила заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Предложение поддержал Президент страны Владимир Путин. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство госфонд получил право закупать транспортные средства.

Машины оснащены специальным рычагом, который позволяет выполнять ручное управление и переключать газ и тормоз. В автомобиле сохранены и педали, которыми также можно пользоваться. Управлять транспортом учат на базе автошколы ДОСААФ по Самарской области. В первом наборе обучающихся – 7 человек.

В их числе - ветеран СВО Ярослав Кабанов. На передовой он получил ранение, которое серьезно изменило его быт. Но герой принял для себя решение жить дальше.

«Мне поступило предложение от госфонда пройти обучение. Я решил, а почему бы нет? Во-первых, это придаёт больше мобильности в жизни. Так как я являюсь игроком команды «Лада-следж», теперь смогу сам ездить на тренировки без посторонней помощи», - рассказывает Ярослав.

Большую помощь освоить непростое дело оказывают квалифицированные инструкторы.

«Военнослужащих обучаем с октября. Сначала учились на автодроме, сейчас перешли на езду по городу, ездим по маршрутам. Парни вообще молодцы. У них всё получается, и, главное, есть огромное желание научиться», - подчеркивает мастер производственного обучения вождению Павел Харьков.

Сегодня в регионе для поддержки военнослужащих и их близких действует порядка 40 мер. Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО. В том числе, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа «Школа героев». Она является продолжением президентской программы «Время героев» и призвана помочь бойцам и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Фото: freepik.com