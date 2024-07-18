В Самарской области сотрудники Росгвардии контролируют безопасность мест детского отдыха

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В разгар летнего сезона отдыха сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области особое внимание уделяют контролю за обеспечением безопасности объектов с массовым пребыванием детей.

В настоящее время в регионе функционируют 46 детских оздоровительных лагерей и около 700 лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях. Безопасность этих объектов обеспечивают работники более пятидесяти охранных организаций. За качеством их работы внимательно следят сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

Охранная организация, которая предоставляет данные услуги, обязана иметь лицензию, позволяющую оказывать охранные услуги на объекте, к которому применены антитеррористические требования. Кроме того, охранник должен четко знать свои должностные обязанности и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной охраны Росгвардии.

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле у руководства Управления Росгвардии по Самарской области.