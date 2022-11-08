В Самарской области сотрудники полиции вручили паспорт Российской Федерации пенсионерке из ДНР

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79-летняя Лидия Макаровна от всей души поблагодарила сотрудников полиции за исполнение мечты.

В отдел по вопросам миграции О МВД России по г. Жигулевску с заявлением на получение гражданства Российской Федерации обратилась 79-летняя Лидия Макаровна, жительница Донецкой народной республики, прибывшая на постоянное место жительства в Самарскую область. Сотрудники полиции территориального органа в кратчайшие сроки помогли пенсионерке с оформлением всех необходимых документов.

В торжественной обстановке Лидия Макаровна приняла Присягу гражданина Российской Федерации и получила из рук начальника О МВД России по г. Жигулевску подполковника полиции Аманжола Айнсанова заветный документ. Аманжол Орнгулович поздравил женщину со знаменательным событием в ее жизни, отметил важность бережного обращения с паспортом и пожелал быть добропорядочной гражданкой нашей страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

В свою очередь, Лидия Макаровна поблагодарила сотрудников полиции за помощь в получении столь важного документа. Женщина выразила признательность за поддержку и гостеприимство принимающей стороны. «Я очень рада, что получила паспорт гражданина Российской Федерации. Спасибо большое за помощь, которую мне оказали, за поддержку. Всего за пять дней сотрудники полиции помогли мне с оформлением всех необходимых документов, и вот моя мечта наконец-то сбылась – я стала гражданкой Российской Федерации!» - рассказала Лидия Макаровна.