В Самарской области сотрудники полиции вместе с общественниками проводят просветительские встречи со студентами

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Цель профилактического мероприятия – правовое информирование подрастающего поколения.

Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут работу, направленную на повышение правовой грамотности населения.

Так, в Тольятти начальник ПДН Наталья Королева совместно с заместителем председателя Общественного совета Николаем Шаховым провели профилактическую беседу для студентов Гуманитарного колледжа.

Выступающие рассказали студентам о правах и обязанностях, об уголовных и административных правонарушениях, а также об особенностях и порядке привлечения несовершеннолетних к ответственности за их совершение.

«Я желаю вам правильно сделать свой выбор в жизни, ведь от этого зависит ваша дальнейшая судьба!», – подчеркнул Николай Шахов.

Кроме того, сотрудник полиции напомнила юношам и девушкам о правилах поведения в общественных местах. Также призвала вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и саморазвитием, отметив, что употребление спиртных напитков, табачных изделий и наркотических веществ не только несет вред организму, но и ведет к ответственности. Во время мероприятия учащиеся приняли активное участие в беседе, задавали вопросы и по окончании встречи сделали совместный вывод о том, что необходимо быть законопослушным гражданином, соблюдать правила поведения и жить в гармонии с другими и самим собой.