В Самарской области сотрудники полиции с общественниками приехали в гости к ребятам с особенностями развития

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Встреча прошла в рамках оперативно- профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде».

Сотрудники полиции Самарской области на регулярной основе проводят профилактическую работу среди детей и молодежи.

В этот раз, в Тольятти, в рамках оперативно - профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», инспектор ПДН отдела полиции по Автозаводскому району майор полиции Светлана Лушникова совместно с заместителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым приехали в гости к ребятам с особенностями развития.

Полицейские и общественник провели с подростками беседу на тему: «Мир спасет доброта», направленную на формирование духовно-нравственного воспитания и толерантности по отношению к различным социальным группам.

В завершение мероприятия Светлана Лушникова и Николай Шахов совместно с волонтерами города провели с ребятами игровое занятие – собирали фигурки с помощью специализированного компьютера.

Как отметил Николай Шахов: «Такие мероприятия еще раз напоминают о том, что рядом с нами живут ребята с особенностями, и наш долг – уделять им внимание и помогать».

Ребята были рады встрече и с удовольствием общались с гостями.