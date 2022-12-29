В Самарской области сотрудники полиции проводят рейды по местам продажи пиротехники

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Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области в период с 1 по 28 декабря текущего года в ходе рейдов уже пресечено 27 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий.

За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица полицейскими составлено 22 административных материала в отношении жителей областного центра, Тольятти, Октябрьска, Волжского и Пестравского районов.

Административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» пресечены в Самаре, Тольятти, Красноярском и Пестравском районах. Сотрудниками полиции обнаружено и изъято 1034 пиротехнических изделий на сумму 67 889 рублей.

Так, 19 декабря в торговом павильоне, расположенном на ул. Гагарина областного центра индивидуальный предприниматель продала набор петард, 15-летнему подростку, чем нарушила требования п. 447 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации».

26 декабря текущего года на проспекте Кирова в Самаре пресечена реализация пиротехнических изделий с отсутствующими сертификатами соответствия регламенту таможенного союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

В территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Самарской области полицейскими направлено четыре материала проверки, собранные по фактам административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Полицейские напоминают! Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых недопустимо!

Фото: ГУ МВД СО