В Самарской области сотрудники полиции провели профориентационную встречу со школьниками

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Полицейские рассказали ребятам об особенностях и преимуществах службы в органах внутренних дел.

В Новокуйбышевске, в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, сотрудники полиции встретились с учениками 8-го класса правоохранительной направленности одной из местных школ.

В ходе мероприятия полицейские рассказали ребятам о специфике и преимуществах профессии сотрудника органов внутренних дел и задачах, которые им приходится решать.

Полицейские объяснили школьникам порядок поступления в юридические вузы системы МВД России, рассказали об особенностях учебного процесса, объяснив какие требования предъявляются к моральной и физической подготовке будущих сотрудников полиции.

Эксперты-криминалисты рассказали ученикам о своих служебных буднях, продемонстрировав школьникам специальный чемодан «Криминалист», в котором находится набор средств, необходимых для работы на месте происшествия, дав ребятам возможность самостоятельно провести процедуру снятия отпечатков пальцев рук.

В завершение мероприятия полицейские ответили на интересующие вопросы и призвали школьников вести здоровый образ жизни, быть законопослушными гражданами нашей страны и задуматься над выбором будущей профессии.