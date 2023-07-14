В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью

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Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области полицейские и общественники регулярно проводят антинаркотические беседы с молодыми людьми.

Так, сотрудники УНК областного главка совместно со специалистом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики встретились с подростками, отдыхающими в детском оздоровительном центе «Салют-2». В ходе мероприятия ребятам рассказали о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, обсудили последствия наркомании, а также проинформировали об уголовной и административной ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В завершение мероприятия подросткам показали документальный фильм «Наркоман», подготовленный Аппаратом АНК Самарской области совместно с департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области при участии УНК ГУ МВД России по Самарской области, заинтересованных ведомств и организаций.

В Похвистневском районе в пришкольном лагере села Алькино старший оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков территориального органа внутренних дел провел профилактическую беседу со школьниками. Он отметил, что в подростковом возрасте организм особенно подвержен пагубному влиянию, и употребление наркотических веществ может нанести непоправимый вред здоровью. Рассказав об ответственности за незаконный оборот наркотиков, полицейский обратил особое внимание школьников на безопасное поведение в сети Интернет, призвав исключить общение с незнакомцами, которые под предлогом быстрого заработка могут вовлечь в преступную схему по распространению наркотиков. В конце беседы сотрудник полиции ответил на все заданные вопросы, а также раздал детям антинаркотические памятки.

Также сотрудники похвистневской полиции совместно с общественниками пообщались с молодыми людьми в парке «Дружба». Беседы были направлены на профилактику наркозависимости среди подростков, формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения и разъяснение правил безопасного летнего отдыха. Организаторы мероприятия подчеркнули, что последствия приема в юном возрасте алкоголя и наркотиков могут потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу. Внимание ребят было обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее. Они негативно влияют на общение с друзьями, родными и близкими, на то, как в дальнейшем сложится их жизнь.

В завершение бесед полицейские и представитель Общественного совета Татьяна Лупцова напомнили о правилах безопасного отдыха и поведения в общественных местах, о действующем комендантском часе для несовершеннолетних, а также призвали школьников вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.