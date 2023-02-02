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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью

2 февраля 2023 14:01
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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью

Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с представителями Общественного совета при областном главке полиции встретились со студентами Самарского финансово-экономического колледжа.

Майор полиции Наталья Климай рассказала молодым людям о вреде наркотических средств для жизни и здоровья и предостерегла от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети Интернет. Представитель Общественного совета при областном главке полиции командир Добровольной народной дружины г.о. Самара Иван Андрианов напомнил, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Учащимся порекомендовали не оставаться равнодушными к проблеме потребления и распространения наркотиков и рассказали, что сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ можно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23 или по номеру «102».

Еще одно мероприятие сотрудники УНК областного главка МВД провели в одной из школ города Самара. Полицейские уделили особое внимание курительным смесям, электронным сигаретам, энергетическим напиткам и другим вредным для организма веществам, употребление которых приводит к неизлечимым болезням и смерти. Майор полиции Наталья Климай призвала учащихся бережней относиться к своему здоровью и всегда задумываться о своем будущем.

В завершение встреч сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

Теги: Стоп Наркотик

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