В Самарской области сотрудники ОВД организовали профилактическую встречу для многодетных мам

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Мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и их родителей.

В Новокуйбышевске в Детско-молодежной общественной организации «Здоровое детство» состоялась встреча на тему: «Организация перевозок детей на личном транспорте и общая профилактика детского дорожного травматизма на дорогах нашего города». На встречу с многодетными мамами пришли инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и руководитель центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудница полиции напомнила, что в автомобиле дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ходе встречи родителям рассказали о значимости детских удерживающих устройств, продемонстрировали существующие виды, самыми надежными из которых признаны детские автокресла.

Кроме того, гости рассказали о важности наличия светоотражающих элементов на одежде и сопутствующих аксессуарах, а также о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности не только детьми, но и взрослыми.

«Главное, что ребенок учится, беря пример с Вас – родителей, с других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.», – прокомментировала сотрудница полиции.

Беседа показала, что родители понимают значимость устройств безопасной перевозки ребёнка. В завершение встречи родители задали множество вопросов спикерам мероприятия и получили на них исчерпывающие ответы.

Сотрудница полиции высказала уверенность, что после подобных встреч результатом будет снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.