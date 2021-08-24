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В Самарской области состоялся Окружной форум «Серебряный актив»
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В Самарской области состоялся Окружной форум «Серебряный актив»

24 августа 2021 16:24
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На котором собрались 35 представителей «серебряного» добровольчества.

В Самарской области с 20 по 23 августа состоялся Окружной форум «Серебряный актив», на котором собрались 35 представителей «серебряного» добровольчества.

Форум стартовал с тренинга на знакомство и командообразование участников из разных муниципальных образований региона и официального открытия.

В ходе образовательной программы Форума активисты «серебряного» возраста подключились к онлайн трансляции площадки OpenSpace, которая организованна в рамках Молодежного форма ПФО «iВолга». В рамках работы площадки состоялась тренинг-лекция «Тренды серебряного волонтерства», которую провела Юлия Мальцева - руководитель федеральной программы «Молоды Душой», а также презентация практик «серебряного» добровольчества Нижегородской и Ульяновской областей, Башкирии, Татарстана и Пермского края.

В рамках работы Форума участники погрузились в социальное проектирование: детально разобрали вопросы формулирования целей и задач социальных проектов. После занятий волонтеры практиковались в формулировании целей и задач для своих инициатив, а также смогли получить консультации по оформлению проектных идей в конкурсные заявки. 

На мероприятии участникам представили проект «Активное долголетние «серебряных» волонтеров» отряда «Серебряный актив Самарской области» и провели мини-соревнования по настольным спортивным играм: Шаффлборд и джакколо. Также «серебряные» волонтеры играли в «городки» и занимались «северной» ходьбой.

Каждый вечер «серебряные» волонтеры проводили мастер-классы: «Вышивка», «Полезный чай», «Изделия из соленого теста», «Изготовление текстильный игрушки», «Изготовление солнышка из бумаги с пожеланиями», «Брошь из ленты триколор», «Уход за лицом», «Сбалансированное питание (советы)», «Куклы стригушки из травы», «Завязывание шарфов и платков», «Рисунок по технике эбро». 

На площадке Форума для «серебряных» волонтеров был организован фото-квест «Команда «серебряных» волонтеров», направленный на сплочение актива. 

На торжественном закрытии Окружного форума все участники получили сертификаты и сувениры.

 

Фото:   «Центр социальных проектов»

 

Теги: «Серебряный актив» Окружной форум

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