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В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
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В Самарской области состоялось торжественное открытие Года педагога и наставника

15 марта 2023 18:59
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Многое делается в регионе и для самих педагогов.

2023 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Его миссия – поддержать особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, повысить престиж профессии учителя.

14 марта в Самарском медико-техническом лицее руководство региона и учительское сообщество официально объявили Год педагога и наставника в Самарской области открытым. В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр образования и науки региона Виктор Акопьян, студенты педагогических вузов, представители педагогических династий, ветераны отрасли образования и молодые специалисты, победители конкурсов «Учитель года», представители общественных организаций.

Приветствуя собравшихся в зале учителей, Виктор Кудряшов поблагодарил их за труд и стремление воспитать своих подопечных достойными людьми – умными, грамотными, нашедшими свое место в жизни.

«Сегодня очень важный повод для встречи – мы даем старт Году педагога и наставника, объявленному Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Лидер нашего государства неоднократно говорил о том, что именно во многом благодаря педагогам обеспечивается стабильность и развитие нашей великой страны. В этих словах много глубокой правды. Благодаря знаниям и опыту, которые несут педагоги, благодаря следованию традициям российской педагогики, применяя новые технологии, мы сегодня строим современную суверенную российскую систему образования. Систему, которая основана на базовых ценностях – ответственности, взаимоуважении, доброте, любви к Родине. Уверен, что благодаря этой системе мы воспитаем еще не одно поколение образованных молодых людей, которые будут готовы проводить научные исследования мирового уровня, делать новые открытия и совершать благородные поступки на благо нашей страны», – подчеркнул председатель Правительства.

«Предстоящий Год будет очень интересным, ярким и насыщенным, – выразил уверенность Виктор Кудряшов. – Нас ожидают разнообразные медийные проекты, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки и мастер-классы».

Как отметил глава регионального кабмина, сегодня система образования в Самарской области остается одной из ведущих в Российской Федерации, занимая лидирующие позиции по многим направлениям. Этому способствует планомерная работа по внедрению новых технологий, подготовка профессиональных кадров, строительство новых учебных учреждений, ремонт и переоснащение старых. За пять лет в регионе ввели в эксплуатацию девять зданий школ, количество дополнительно созданных учебных мест составило почти восемь тысяч. До 2024 года в губернии планируется построить еще девять школ. Это позволит создать 9125 дополнительных мест.

Также за последнюю пятилетку в области построили и возвратили в систему 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14 600, но работа на этом не останавливается. В 2023 году планируют завершить строительства детского сада на 240 мест в Самаре в границах Московского шоссе, улиц Стара-Загора, Воронежская, пр. Кирова. Кроме того, запланирован капитальный ремонт детского сада в Самаре на ул. Победы.

Благодаря национальным проектам «Образование» и «Демография» в регионе совершенствуется образовательная инфраструктура. В 214 школах созданы центры «Точка роста», в 232 – установили современное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в 12 – обновили материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом, в пяти профессиональных образовательных организациях создали 30 современных мастерских.

Многое делается в регионе и для самих педагогов. В области работают центры опережающей профессиональной подготовки и непрерывного повышения профмастерства, «Дом научной коллаборации», два центра цифрового образования «IT-куб», а также центр, в котором повышение квалификации проходят педагоги дополнительного образования технической направленности. Чтобы привить молодому поколению интерес к профессии учителя, в губернии создают профильные педагогические классы, они есть уже более чем в 100 школах Самарской области. Сохранить лучшие педагогические традиции в губернии помогает и ежегодный конкурс педагогических династий.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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