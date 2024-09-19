В Самарской области сократилось время оказания услуг в электронном виде на портале Госуслуги

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По итогам 2023 года время оказания услуг в электронном виде в Самарской области сократилось на 9%, а уровень удовлетворенности граждан при этом составил 88,5%, доля обращений граждан на портал составила 44,7%.

В прошлом году департаментом информационных технологий и связи Самарской области решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуг и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания. Мероприятия для достижения поставленных целей проводились в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сформированной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В настоящее время для удобства жителей Самарской области в электронный формат переведено 87 массовых социально-значимых услуг (МСЗУ), которые оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления нашего региона.

Большечерниговский район – в числе муниципальных районов области, где активно внедряется практика оказание госуслуг населению в электронной форме.

«В настоящее время девять сельских поселений района и муниципальные бюджетные учреждения оказывают 32 МСЗУ. Причем наблюдается положительная динамика – в 2022 году было предоставлено 24 МСЗУ, в 2023 году – 32 услуги, а за первое полугодие 2024 года было принято 56 заявлений граждан на предоставление муниципальных социально значимых услуг», – рассказал глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Популярными у жителей района являются услуги, связанные с оформлением земельных участков и строительством жилья. «Недавно нужно было утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане. Сделал через Госуслуги. Очень удобно и быстро», – поделился житель Большечерниговского района Анатолий Окладов.

Для повышения уровня информированности граждан о возможности получению МСЗУ в электронном формате, по мнению представителей администрации муниципального района, необходимо продолжать работу с населением с привлечением медиаресурсов. «Одним из эффективных инструментов может стать оборудование в МФЦ «гостевого компьютера», где с помощью сотрудника МФЦ граждане смогут сформировать заявление по любой услуге на портале Госуслуг. А для граждан пенсионного возраста возможно привлечение социальных работников. Также важным мероприятием по привлечению населения к получению услуг в электронном виде будет обучение специалистов сельских поселений и обновление материально-технической базы в сельских поселениях», – считает глава района.

До конца текущего года для увеличения динамики «цифровой зрелости» в Большечерниговском районе определены приоритетные направления работы. В частности, запланировано проведение мероприятий разъяснительного характера, направленных на информирование граждан о возможности и способах получения услуг в электронной форме.