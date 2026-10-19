В Самарской области сократили расходы на новогодние подарки детям

Из поправок к областному бюджету на 2026-2028 гг. следует, что размер субсидии на обеспечение детей бесплатными новогодними подарками уменьшен на 55,4 млн рублей. Документ поступил в Самарскую губернскую думу 16 октября 2026 года.

Информация о том, что не все самарские дети получат подарки к Новому году, обсуждалась в сентябре 2026 года в комментариях под постом губернатора в соцсетях и некоторыми депутатами Думы Самары. В ответе «СитиТрафику», направлявшему запрос по этому поводу в облправительство, чиновники сообщили, что определен порядок обеспечения новогодними подарочными наборами социально незащищенных категорий детей.

- Порядок обеспечения детей иных категорий находится на рассмотрении, - информировали сотрудники Управления делами губернатора Самарской области.

В СГД 16 октября 2026 года поступил проект закона о бюджете Самарской области. В поправках к бюджету говорится о том, что субсидия на обеспечение детей бесплатными новогодними подарками сокращена на 55,4 млн рублей.