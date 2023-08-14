В Самарской области снова нашли "тепличных" мигрантов

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На территории тепличного комплекса в Волжском районе сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

В результате проведенных мероприятий выявлено 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность без действующего патента на работу, либо по патенту вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранному гражданину выдан патент, либо по указанной в патенте профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности) подлежит административной ответственности, с наложением административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением или без такового. Повторное нарушение иностранным гражданином в течение одного года аналогичного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Прием иностранных граждан по вопросам оформления патента осуществляется в многофункциональных миграционных центрах по адресам:

г. Самара, ул. Кабельная, 13 А

г. Тольятти, пр. Тупиковый, 4