В Самарской области снова можно посещать леса

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Власти Самарской области отменили запрет на пребывание в лесах. Приказ подписали в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

— Документ вступил в силу. Жители могут посещать леса без ограничений, — следует из документа.



Запрет, который вводили власти, должен был действовать с 28 мая по 14 июня. Такие ограничения были связаны с угрозой возникновения там пожаров. Только на 20 мая в стране было зафиксировано 70 лесных пожаров на площади 24 407 гектаров. Зеленые насаждения региона находятся под особым контролем сотрудников лесничеств и МЧС, пишет 63.ру.

Не исключено, что с установлением в регионе теплой сухой погоды запрет вернут. Такая перспектива очень вероятна. Это связано с тем, что, по прогнозам синоптиков, лето в Самарской области будет жарким.