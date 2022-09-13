Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 3 миллиона рублей перевел работник автозавода в Самаре мошенникам
Почти 3 миллиона рублей перевел работник автозавода в Самаре мошенникам
В Самарской области снизился спрос на программистов
В Самарской области снизился спрос на программистов
В Самаре два человека отравились газом
В Самаре два человека отравились газом
В России заработала электронная биржа вторресурсов
В России заработала электронная биржа вторресурсов
Депутаты фракции «Единой России» помогли восстановить детскую площадку в Снежном
Депутаты фракции «Единой России» помогли восстановить детскую площадку в Снежном
Трехдневное голосование на выборах в Самарской области завершилось уверенной победой «Единой России»
Трехдневное голосование на выборах в Самарской области завершилось уверенной победой «Единой России»
В Самаре увеличили тариф на детские сады
В Самаре увеличили тариф на детские сады
В Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега «Кросс нации»
В Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области снизился спрос на программистов

13 сентября 2022 12:15
24
В Самарской области снизился спрос на программистов

13 сентября в России отмечают День программиста. Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что в этом году высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но он уже не растет такими темпами, как год назад. А предлагаемые зарплаты для программистов и вовсе начали снижаться.

С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений о работе для соискателей этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года.

В Самарской области число вакансий для программистов c января по сентябрь снизилось на 2,9% относительно прошлого года. Если сравнивать предыдущие годы, то в 2021 году +59,2% вакансий по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на снижение динамики вакансий регион входит в топ-10 по спросу на данных специалистов в России. На первом месте с большим отрывом по числу вакансий для программистов – Москва (43% от всех вакансий для данных специалистов), далее – Санкт-Петербург (15,1%). В топ-10 также вошли Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская и Московская области.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи. Наиболее высокую зарплату им предлагают в Москве (161,3 тысячи), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи) и в Новосибирской области (116,5 тысячи). Стоит отметить, что в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5% (с 129,7 тысяч рублей в 2021 году). В Самарской области средние зарплатные предложения снизились еще больше, на -12% (со 100 тыс. руб. до 89,4 тыс. руб.).

Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю – в целом по России, -14% – в Самарской области), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021 – в целом по России, +6% – в Самарской области). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников:

         Волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор.

         Санкционное давление на отрасль – ограничения доступа к западным технологиям и поставкам «железа», что отразилось на трансформации планов по разработке и развитию. HR и IT-департаментам потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансий по прежним планам был сразу же приостановлен или отменен.

         Релокация затронула не только самих ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие ИТ-компании – технически их подбор был перенесен из России в другие страны и это отразилось также на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России.

При этом, относительно стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
217
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
452
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
398
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
362
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
628
Весь список