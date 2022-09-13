В Самарской области снизился спрос на программистов

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13 сентября в России отмечают День программиста. Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что в этом году высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но он уже не растет такими темпами, как год назад. А предлагаемые зарплаты для программистов и вовсе начали снижаться.

С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений о работе для соискателей этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года.

В Самарской области число вакансий для программистов c января по сентябрь снизилось на 2,9% относительно прошлого года. Если сравнивать предыдущие годы, то в 2021 году +59,2% вакансий по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на снижение динамики вакансий регион входит в топ-10 по спросу на данных специалистов в России. На первом месте с большим отрывом по числу вакансий для программистов – Москва (43% от всех вакансий для данных специалистов), далее – Санкт-Петербург (15,1%). В топ-10 также вошли Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская и Московская области.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи. Наиболее высокую зарплату им предлагают в Москве (161,3 тысячи), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи) и в Новосибирской области (116,5 тысячи). Стоит отметить, что в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5% (с 129,7 тысяч рублей в 2021 году). В Самарской области средние зарплатные предложения снизились еще больше, на -12% (со 100 тыс. руб. до 89,4 тыс. руб.).

Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю – в целом по России, -14% – в Самарской области), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021 – в целом по России, +6% – в Самарской области). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников:

Волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор.

Санкционное давление на отрасль – ограничения доступа к западным технологиям и поставкам «железа», что отразилось на трансформации планов по разработке и развитию. HR и IT-департаментам потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансий по прежним планам был сразу же приостановлен или отменен.

Релокация затронула не только самих ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие ИТ-компании – технически их подбор был перенесен из России в другие страны и это отразилось также на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России.

При этом, относительно стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.