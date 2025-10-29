Я нашел ошибку
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам

29 октября 2025 12:40
165
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам

В Самарской области с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учёт по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях. По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.

Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета имени С.П. Королёва. Сейчас она ждёт второго ребёнка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.

«Для будущего малыша мы почти всё уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на "расходные материалы" — подгузники, салфетки, пелёнки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы», — рассказывает студентка.

О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учёт и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.

«Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали всё на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас всё гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку», — поделилась Ирина.

Сегодня в Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.

 

