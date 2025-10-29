В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам

165

В Самарской области с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учёт по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях. По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.

Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета имени С.П. Королёва. Сейчас она ждёт второго ребёнка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.

«Для будущего малыша мы почти всё уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на "расходные материалы" — подгузники, салфетки, пелёнки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы», — рассказывает студентка.

О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учёт и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.

«Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали всё на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас всё гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку», — поделилась Ирина.

Сегодня в Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.