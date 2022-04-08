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В Самарской области с 15 апреля 2022 года вводится особый противопожарный режим

8 апреля 2022 09:29
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В Самарской области с 15 апреля 2022 года вводится особый противопожарный режим

В Самарской области вводится особый противопожарный режим с 15 апреля. В регионе будет нельзя будет сжигать сухую траву и мусор, а также ограничат посещение леса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Самарской области.

В сообщении отмечено, что в регионе будет ограничен въезд транспортных средств и пребывание людей в лесах. Также запрещено выжигать сухую траву, хворост и другие лесные горючие материалы.

В период особого противопожарного режима жителям Самарской области необходимо будет вывозить собранный мусор в специально установленные места.

«Сознательность и полный отказ граждан от преднамеренного выжигания сухой травы сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ими ущерб», — указано в сообщении.

Особый противопожарный режим продлится в Самарской области до 15 октября 2022 года.

Решение о введение данного режима приняли в областном Правительстве. В постановлении сказано, что ответственные ведомства по графику будут патрулировать места массового отдыха, объекты экономики, садоводческие и дачные территорий и т.д. Добровольцы с необходимыми средствами пожаротушения также могут присоединиться, пишет ГТРК Самара. 

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