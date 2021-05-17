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В Самарской области росгвардейцы организовали для своих подшефных военно-патриотическую экскурсию

17 мая 2021 09:58
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В Самарской области росгвардейцы организовали для своих подшефных военно-патриотическую экскурсию

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области организовали для воспитанников тольяттинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ласточка» экскурсию на территорию военно-патриотического клуба «КАРА», который вот уже более двух десятков лет активно действует на территории Кинельского района Самарской области. 

За годы своего существования клуб приобрел заслуженную популярность в среде любителей исторической реконструкции. В настоящее время «КАРА» активно участвует в проведении военно-патриотических мероприятий, в том числе для детей и молодёжи. Сергей Анатольевич Карасев, руководитель клуба показал воспитанникам «Ласточки» выставку военной техники. Ее, на базе клуба, изготовили местные энтузиасты. Она включает действующие копии немецкого танка Т-VI "Тигр" и советского Т-34/76, а также бронеавтомобили и мотоциклы.

Отдельная гордость клуба - построенный собственными руками уникальный музейный комплекс. Участники экскурсии посетили партизанскую землянку — с бревенчатыми стенами и детально воссозданной обстановкой быта «народных мстителей». Во втором зале представлены экспонаты, связанные с РККА — Рабоче-крестьянской Красной армией, в следующем зале дети смогли увидеть оружие, вещи и предметы, принадлежавшие нашим противникам. Третий зал музейного комплекса посвящен тем, кто ковал Победу в тылу - здесь представлены образцы заводских станков того времени. предметы тылового быта. Осмотр экспозиции, сопровождавшийся подробным рассказом самого Сергея Карасева, произвел на детей серьезное впечатление.

- Наши дети активно изучают историю Великой Отечественной войны. Причем изучают не только в рамках школьной программы. И такая экскурсия для них - настоящий подарок, ведь это уникальная возможность окунуться в то время. Сейчас, когда та эпоха все больше отдаляется, увидеть воочию и потрогать образцы техники тех лет или оценить предметы быта, о которых они только читали или которые видели в кино - это дорогого стоит. Большое спасибо сотрудникам Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии за то, что они предоставили нашим воспитанникам такую возможность, - сказала, в частности, преподаватель центра «Ласточка» Татьяна Лопатина.

- С тольяттинской «Ласточкой» у нас давние связи. Сотрудники нашего Центра стараются помочь детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. И эта экскурсия - часть планомерной работы, осуществляемой нами в рамках шефской помощи. Дети должны помнить, что они - граждане страны - победившей в Великой Отечественной войне, что они наследники народа-победителя. Без такой памяти, без законной гордости за свою страну вырастить настоящих граждан и патриотов - невозможно, - подчеркнул начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Евгений Нечаев.

Теги: патриотизм Росгвардия

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