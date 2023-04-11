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В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»

11 апреля 2023 12:10
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В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» с 7 по 15 апреля на территории Самарской области реализует областную акцию «Первые в космосе 2.0», приуроченную Дню космонавтики, ежегодно отмечаемому в нашей стране 12 апреля, целью которой является сохранение истории, воспитание гордости за славные деяния Отечества, объединение общества, обеспечение исторической преемственности поколений.

       Вниманию зрителей будет предложен документальный фильм «Город, где рождаются ракеты» (Самара, 2011г., 30 мин. 6+), предоставленный специально для этого проекта Самарским областным общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд».

В показах киноакции принимают участие более 80 учреждений культуры из 17 муниципальных образований Самарской области.

Вход на показы свободный.

Теги: Мероприятия

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