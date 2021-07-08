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В Самарской области разработают электронный сервис для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

8 июля 2021 12:41
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В Самарской области разработают электронный сервис для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В среду, 7 июля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В работе комиссии приняли участие представители органов внутренних дел, надзорных органов, профильных министерств областного Правительства.

Основной темой заседания стала профилактика случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. В текущем году наметился рост таких правонарушений. Как следует из доклада, представленного специалистами ГУВД по Самарской области, за шесть месяцев текущего года количество преступлений в отношении детей и подростков выросло на 31,7% по сравнению с первым полугодием минувшего года.

В докладе заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД по Самарской области Татьяны Гордеевой также было сказано, что причины роста правонарушений в отношении детей и подростков следует искать в семейном неблагополучии: это либо ненадлежащий контроль за ребенком, оставление без присмотра или с малознакомыми людьми, либо девиантное поведение самих родителей. Такие семьи выявляют, они находятся на особом контроле правоохранителей и социальных служб.

Органами внутренних дел 3 884 родителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возбуждено 25 уголовных дел, 22 человека лишены родительских прав.

Первый вице-губернатор поручил проанализировать, какие наказания понесли граждане, вина которых доказана.

В настоящее время в систему работы по профилактике преступлений против детей и подростков вовлечены, наряду с правоохранительными органами, Минздрав (медики сообщают правоохранителям о поступлении пациентов, в отношении которых, предположительно, совершено правонарушение), Министерство социально-демографической и семейной политики (выявление и сопровождение семей в трудной жизненной ситуации, консультации по вопросам семейных отношений, назначение мер поддержки, социальная реабилитация пострадавших в результате правонарушений), Министерство труда (помощь безработным родителям).

Получить поддержку в трудной ситуации в Самарской области можно в 47 отделениях семьи и детства, девяти комплексных центрах социального обслуживания населения, в пяти отделениях социальных гостиниц на 67 мест. В Самаре и Тольятти работают службы детского телефона доверия.

Специалисты социальных служб готовы оказать психологическую и юридическую помощь всем обратившимся, способствовать их социальной реабилитации. Информация о работе служб размещена на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области minsocdem.samregion.ru.

Председатель областного Правительства подчеркнул: министерство должно взять на себя функцию информирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о возможностях получения мер господдержки. Виктор Кудряшов высказал инициативу по созданию единого цифрового сервиса для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сервис станет площадкой, на которой профильные ведомства будут сами предлагать «трудным» семьям различные варианты поддержки.

«Набор функций электронной платформы может быть достаточно широким: содействие в поиске работы, информирование о возможных социальных выплатах, других мерах государственной поддержки, консультации по вопросам семейных отношений», - пояснил первый вице-губернатор.

Соответствующее поручение дано министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Фото: Pixabay.com

Теги: помощь семьям служба семьи соцподдержка

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