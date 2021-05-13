В Самарской области растет смертность

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Прирост смертности в регионе за март 2021 года составил 31,2 % — показатель превзошел среднее значение за квартал – 27,9%.

Мартовская смертность в области приросла быстрее, чем в Приволжском федеральном округе – 24% и по России в целом — 25,3%. Данные опубликованы на сайте Росстата 30 апреля.

В марте этот мир покинули 4782 жителя области, в прошлом году за этот же месяц скончалось 3645 человек. Всего за квартал умерли 13 876 человек (в прошлом году – 10 853). Естественная убыль населения в марте составила 2256 человек (было 1481), за квартал – 7427 человек (было – 4305).

По показателю мартовского прироста смертности Самарская область заняла 4 место среди регионов ПФО, отдав пальму первенства Мордовии (41,4%), Кировской (37,4%) и Саратовской (32,3%) областям.

На всей территории РФ в марте скончались 191 320 человек, в прошлом году – 152 740.

Впервые с начала года в регионе увеличилась рождаемость – 2526 детей появились на свет, что на 362 ребёнка больше, чем в марте прошлого года.

Среди положительных тенденций первого квартала – снижение младенческой смертности: за январь – март скончались 25 детей в возрасте до 1 года (в прошлом году – 29).

Переломить печальный тренд убыли населения малыши пока не в силах – в целом за квартал рождаемость снизилась на 99 человек (6449 против 6548, родившихся за первые три месяца прошлого года), пишет Обозрение.