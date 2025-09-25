Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи

25 сентября 2025 15:45
112
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.

В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи. По результатам диспансеризации в них проводится диагностика при подозрении на онкологическое заболевание.

Центры амбулаторной онкологической помощи — это специализированные подразделения медицинских учреждений, в которых пациенты могут пройти необходимые диагностические обследования и получить консультацию врача-онколога. Эти специализированные подразделения являются ключевым элементом в системе ранней диагностики и маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, обнаруженные в ходе диспансеризации.

"Диспансеризация и профилактические осмотры - основные инструменты скрининга, «первый фильтр», позволяющие заподозрить заболевание на самой ранней, часто бессимптомной стадии, - подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов. - Если в ходе осмотра, по результатам лабораторных или инструментальных исследований в рамках диспансеризации выявлено подозрение на злокачественное новообразование, пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи. В первом полугодии 2025 года в центрах амбулаторной онкологической помощи региона впервые выявлено 2051 злокачественное новообразование, из них 1538 случаев - на ранней стадии".

В ЦАОП пациентам по показаниям проводится комплекс уточняющих исследований. Подразделения оснащены современным диагностическим оборудованием - аппаратами УЗИ, КТ, цифровыми рентгеновскими установками, маммографами и эндоскопическими системами, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. При подтверждении наличия злокачественного новообразования пациент направляется в онкологический диспансер для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.

Мероприятия по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

