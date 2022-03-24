В Самарской области проверили готовность к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов

35

В целях проверки готовности Самарской области к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов 2022 года сегодня проведен смотр готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Самарской области, ГБУ Самарской области «Самаралес», Поисково-спасательной службы Самарской области и Ведомственной охраны железнодорожного транспорта на Куйбышевской железной дороге.



Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко совместно с Министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексеем Веселовым проверили готовность личного состава и техники к выполнению задач. Были представлены различные виды пожарной, спасательной и инженерной техники, плавсредства, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС