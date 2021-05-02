В Самарской области проверили больше 1000 мест концентрации несовершеннолетних

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Оперативно - профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях проходило на территории региона с 15 по 21 апреля текущего года.

В проведении мероприятия приняли участие сотрудники органов внутренних дел, представители транспортной полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов социальной защиты населения, образования, опеки и попечительства, здравоохранения и общественники.

За время ОПМ проверено 1029 мест концентрации несовершеннолетних. В территориальные органы МВД России на районном уровне Самарской области за безнадзорность и совершение правонарушений доставлено 63 подростка, из них 4 помещено в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области; 4 - в социально – реабилитационные центры для несовершеннолетних; два ребенка доставлены в учреждения органов здравоохранения. Передано родителям за время проведения мероприятия 53 подростка.

Выявлено и поставлено на профилактический учет в ПДН 16 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности.

В ходе проведения мероприятия по месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОВД. С подростками и их родителями (законными представителями) проведены беседы об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний. Кроме того, родителям доведена информация о необходимости незамедлительного обращения в правоохранительные органы при установлении фактов негативного влияния на подростков посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждений к насильственным проявлениям в отношении окружающих.

Сотрудниками полиции совместно с общественниками в образовательных организациях, подростковых клубах и спортивных секциях проведены лекции и беседы об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, разъяснены требования законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности.

Проведены мероприятия, направленные на предупреждение противоправной деятельности со стороны несовершеннолетних, причисляющих себя к футбольным фанатам, а также по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, в том числе с привлечением представителей молодежных объединений.

Сообщить о фактах вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность можно несколькими доступными способами: в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 112 ( с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи); на официальный интернет-сайт https://63.мвд. рф через сервис «Прием обращений». Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.