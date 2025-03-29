В Самарской области провели поэтический вечер для семей сотрудников ОВД

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Встреча прошла с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.

В стенах Краеведческого музея города Похвистнево состоялся литературный вечер, организованный следователем следственного отдела Инессой Цекало, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие дети сотрудников правоохранительных органов.

Юных чтецов и их родителей встречали участники федерального проекта «Профессионалитет» кластера Педагогика, вручая символ Дня Победы над фашизмом – нагрудные броши из Георгиевской ленты.

В начале мероприятия руководитель музея Ольга Мальцева провела для гостей обзорную экскурсию, рассказав о неоценимом вкладе жителей города в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и познакомила ребят с историческими документами и экспонатами.

После экскурсии дети читали стихотворения военного времени.

Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Гаптельхамит Асылгареев, отметил, что все ребята выступили достойно и раздал маленьким участникам сладкие призы.

Инесса Цекало выразила надежду, что подобные встречи, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, помогут привить ребятам любовь к Отечеству и сохранить память о героических подвигах предков.