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21 сентября т.г. оперативным штабом в Самарской области проведено тактико-специальное учение на территории г.о. Самара, Красноярского и Волжского районов.

К участию в учении привлекались силы и средства региональных органов власти (УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, ФСО, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также администраций г.о. Самара, м.р. Волжский и м.р. Красноярский).

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп г.о. Самара, м.р. Волжский и

м.р. Красноярский на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп иностранных государств.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участниками учения

отработан комплекс совместных мероприятий по нейтрализации преступников, совершивших преступления террористической направленности на территории ПАО «Международный аэропорт «Курумоч».

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены.