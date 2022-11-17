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В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом 15 ноября 2022 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территориях г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД,

ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Сызранского ЛО МВД России на транспорте и администрации г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский Самарской области.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп в г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск,

м.р. Сызранский и м.р. Шигонский на террористические угрозы, связанные розыском членов диверсионно-разведывательной группы иностранного государства, вооружённым нападением и захватом заложников на объекте железнодорожного транспорта.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям Федерального закона № 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) участниками учения в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, совершивших вооруженное нападение на объекте железнодорожного транспорта.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению.