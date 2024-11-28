В Самарской области прошёл молодёжный форум по социальному проектированию

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27 ноября в Самарской области завершился форум по социальному проектированию, ставший кульминацией масштабного проекта «Молодёжный центр проектов Самарской области». Форум объединил около 100 участников: сообщество Росмолодёжь.Гранты Самарской области, экспертов и наставников в проектной деятельности, представителей образовательных учреждений, предприятий, молодёжных центров региона, победителей грантовых конкурсов 2023 и 2024 годов, а также активную молодёжь, которая готова менять мир своими идеями и проектами.

Мероприятие включало образовательную сессию, на которой участники получили новые знания и навыки, полезные для реализации своих социальных инициатив. Завершился форум торжественной церемонией награждения, которую провела министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова. Она отметила, что проект стал значимым событием для региона: «Сегодня мы видим, как много талантливых и энергичных молодых людей готовы брать ответственность за перемены. «Молодёжный центр проектов Самарской области» — это не просто инициатива, это пространство возможностей, где молодёжь может развивать свои идеи, получать поддержку и воплощать мечты в реальность. Мы уверены, что каждый участник этого проекта продолжит вдохновлять своим примером и станет двигателем позитивных изменений в нашем регионе».

Проект «Молодёжный центр проектов Самарской области» охватил более 35000 молодых людей, из которых более 1500 человек улучшили свои навыки проектной деятельности благодаря акселераторам социальных проектов и консультационным лабораториям, которые прошли в разных уголках региона. На акселераторах участники познакомились с основами социального проектирования и сделали первые шаги в создании своих инициатив. Консультационные лаборатории помогли участникам проработать проекты, получить обратную связь от экспертов и подготовить заявки для успешного участия в будущих грантовых конкурсах.

Руководитель проекта и координатор Росмолодёжь.Гранты в Самарской области Виктория Хоркина подчеркнула важность системного подхода в поддержке молодёжных инициатив: «Наш проект показал, что у молодёжи Самарской области огромный потенциал. Мы создали сообщество, где каждый мог не только узнать о возможностях, но и получить реальную поддержку в реализации своих идей. Социальное проектирование — это не просто инструмент, это способ улучшать мир вокруг себя. И наша задача — помочь молодёжи в этом пути».

Своими впечатлениями от участия в форуме поделился один из участников — Арина Качур, победитель 1 сезона Росмолодёжь.Гранты в 2024 году: «Для меня это было невероятно вдохновляющее событие. Я не только узнала много нового, но и встретила людей, которые разделяют мои идеи. Мы обменялись опытом, обсудили проблемы и возможные решения. Это помогает понять, что ты не одна в своём стремлении что-то изменить».

Проект «Молодёжный центр проектов Самарской области» был реализован в рамках национального проекта «Образование» и программы комплексного развития молодёжи региона благодаря победе Самарской области в конкурсе «Регион для молодых» в 2023 году. Инициатива получила поддержку Федерального агентства по делам молодёжи и Правительства Самарской области.

Организаторами проекта выступили Правительство Самарской области, Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Присоединиться к сообществу молодых лидеров можно в группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/msoprojects63 .

Фото - Пресс-служба Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области