В Самарской области прошли строевые смотры личного состава полиции территориальных ОВД

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По всей Самарской области прошли строевые смотры и совместные инструктажи сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на территориях обслуживания. Вместе с полицейскими в мероприятиях приняли участие представители общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций.



Руководство территориальных органов внутренних дел наградило отличившихся сотрудников и представителей общественности за добросовестное выполнение служебных обязанностей.



Затем начальники территориальных ОВД проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к службе. До личного состава довели ориентировки на разыскиваемых преступников, после чего сотрудники полиции получили приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.

Фото: ГУ МВД СО