В Самарской области прошли полевые учения, организованные «Центром поиска пропавших людей Самарской области»

213

Практическое занятие, в котором приняли участие 22 человека, провели руководитель «Центра поиска пропавших людей Самарской области» Владимир Рябов, инструктор «ЦППЛ» Елена Кузьмина и старший направления «Новичковая» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Дмитрий Байщеряков.

Занятие начали с повторения теории: методики поиска, линейные ориентиры, отклик, прочес. После этого участники взяли в руки компасы и навигаторы: кто-то познакомился с понятием «азимут» и азами работы с навигатором, кто-то повторил то, что уже знает и с чем встречался на реальном поиске. Проговорили этику общения в радиоэфире, правила передачи координат. На практической части отработали движение в группе, выдерживание интервалов и шеренги, движение азимутом, поиск артефактов, выполнили упражнение «прочес».

«Когда ты понимаешь, что можешь быть полезен, сидеть дома не получается. На данный момент я выезжаю на каждый активный поиск в пределах города и соседних поселков, - рассказывает участница «полевой», курсант направления «Волонтер поискового отряда» проекта «Будь с нами-2024» Алена Коваленко из Тольятти. - Сначала я выезжала на поиски и даже не задумывалась, что нужно специальное обучение. Но на месте появилось много вопросов: что нужно брать на выезд, что делать, если находишь артефакт (вещь потерянного человека), как самому не заблудиться и тд. На эти и многие другие вопросы я получила ответы на курсе. Даже имея опыт выездов на поиск, оказалось, что я совсем мало знаю о том, как делать это правильно. Ведь мои необдуманные действия на месте могут помешать найти человека. На полевой практике нам объяснили и показали, как правильно пользоваться рациями, навигатором, компасом. Мы научились находить предметы в лесу по заданным координатам. Оказалось, что компас - это очень интересно! Я всегда думала, что компас только показывает на север. Но выяснилось, что по нему можно найти путь, используя определённый азимут, вернуться в точку, откуда пришел и многое другое. Эти знания помогут мне в обычной жизни не только на поисках. Мы с детьми часто гуляем в лесу. И не всегда телефон есть под рукой. Теперь я знаю, что нужно носить с собой рюкзак с компасом, водой, аптечкой и многим другим».

Полевая практика проходила в рамках новичкового направления отряда «ЛизаАлерт» и реализации проекта «Будь с нами-2024», разработанного АНО «Центра поиска пропавших людей Самарской области». Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В настоящее время по проекту запущены три курса обучения - «Волонтер поискового отряда» для всех жителей Самарской области старше 18 лет, желающих стать частью поискового отряда; «Старший группы» - для действующих поисковиков «ЛизаАлерт» и «БПЛА» - курс повышения квалификации для поисковиков «ЛизаАлерт»-операторов БПЛА.

Фото предоставлено Центром поиска пропавших людей Самарской области

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов у поисковиков Самарской области появился квадрокоптер с инфракрасным датчиком. Кроме того, были приобретены зарядные устройства для аккумуляторов, ноутбуки, планшеты, экшн-камеры GoPro Hero 10, уличные газовые обогреватели, столы и шатры для проведения учений. Вся техника и оборудование уже помогают в работе инструкторов «Центра поиска пропавших людей Самарской области», в том числе и в проведении подобных полевых практических занятий.

«Хочу отметить, что было очень здорово, что инструкторы сами регулярно участвуют в поисках. И я с ними уже был знаком, так что это делало обстановку ещё более дружелюбный и только способствовало тому, чтобы участвовать в обсуждении, делиться своим опытом и было интересно послушать мнение других ребят. В их числе были, кстати, достаточно опытные поисковики», - рассказывает волонтер «ЛизаАлерт» Александр, который присоединился к отряду только в марте этого года, но уже активно изучает работу отряда и выезжает на поиски.

Несмотря на то, что обучающие курсы уже запущены, все желающие могут зарегистрироваться на курс «Волонтер поискового отряда» по ссылке https://clck.ru/38N8Ui - регистрация не остановлена! «Центр поиска пропавших людей Самарской области» готов создать дополнительные курсы, чтобы обучение могли пройти все желающие, а регистрация поможет оптимально их спланировать! Следить за новостями «Центра поиска», читать отчеты об обучении, полевых, реальных поисках можно в социальных сетях Центра:

Telegram: https :// t . me / cppl 63

Вконтакте: https :// vk . com / anocppl 163

«Яндекс.Дзен»: https://dzen.ru/id/63e0b515e0583378ef0a197d