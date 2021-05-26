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В Самарской области прошли антитеррористические учения

26 мая 2021 10:59
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В Самарской области прошли антитеррористические учения

В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом 25 мая 2021 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ, УФСИН, ЦВО МО России, транспортной полиции, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Волжского спасательного центра
МЧС России, органы исполнительной власти Самарской области и местного самоуправления.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский на угрозы совершения террористических актов
на избирательных участках в период проведения выборов, а также объектах железнодорожного транспорта.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям ФЗ
№ 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) участниками учения в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по пресечению вооруженного нападения на химически опасный объект промышленности –
ООО «Тольяттикаучук». 

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по пресечению террористического акта,   минимизации и ликвидации его последствий.

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