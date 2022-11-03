В Самарской области прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

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На днях Общественный совет при ОМВД России по Ставропольскому району вместе с сотрудниками полиции организовал спартакиаду, посвященную памяти Героя России Магомеда Нурбагандова – лейтенанта полиции, ставшего для многих примером стойкости и отваги.



Перед началом соревнований к участникам с приветственным словом обратились начальник ОУУПиПДН ОМВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Александр Зинкин, начальник отделения ПДН подполковник полиции Елена Зыкова, а также председатель Общественного совета при территориальном ОВД Артем Медведев. Организаторы поприветствовали присутствующих, пожелали всем спортсменам удачи, успехов и честной борьбы, а затем почтили память Магомеда Нурбагандова минутой молчания. Полицейские рассказали ребятам о подвиге лейтенант полиции Магомеда Нурбагандова, который погиб от рук боевиков, принуждавших его отказаться от присяги и призвать сослуживцев уйти из органов внутренних дел. В ответ прозвучали лишь два слова, которые стоили ему жизни: «Работайте, братья!».



В спортивных состязаниях предстояло сразиться трем командам: учащимся школы села Зеленовка и 2 командам учащихся школы села Русская Борковка – команда №1 и команда №2



Программа соревнований оказалась насыщенной и разнообразной. Участники состязались в нескольких видах спорта: прохождение полосы препятствий, приседание, перс, стрельба, дартс, сдача нормативов, разбор автомата на время.



В упорной борьбе места распределились следующим образом:



1 место – команда села Зеленовка;



2 место – команда №1 села Русская Борковка;



3 место – команда №2 села Русская Борковка.



В завершение соревнований все участники были награждены медалями, грамотами и сладкими призами.

Фото: ГУ МВД СО