В Самарской области прошел Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению 

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Во Всероссийский день лицеиста, 19 октября, в Самарской области состоялось яркое событие, собравшее множество зрителей, — Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Слова, звучащие в веках», посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В этом году Фестиваль прошел в 18 раз.

Организатор Фестиваля – ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» при поддержке Правительства Самарской области и Министерства культуры Самарской области в партнерстве с Самарской областной организацией Всероссийского общества слепых.

На протяжении года участники знакомились с биографией и творчеством гения русской литературы: проводили открытые акции и флешмобы на улицах своих городов, принимали участие в читках произведений с участием профессиональных актеров и чтецов, а также делились записями своих выступлений в социальных сетях.

В фестивале приняли участие четырнадцать команд – незрячих и слабовидящих людей из Ивановской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Участники представили на суд зрителей и членов жюри сценические номера, поражающие своей оригинальностью и красотой и сразились в Интеллектуальном поединке, посвященном биографии и творчеству А.С. Пушкина.

По итогам Фестиваля

Лауреатом I степени стала команда «Неразгаданный кроссворд» г. о. Самара.

Лауреатом I степени стала команда «Верные супруги» г. о. Сызрань.

Лауреатом III степени стала команда «ИКС» - Интеллектуальная команда Саратова.

Все участники помимо дипломов получили памятные подарки и аплодисменты зрителей

Фестиваль стал настоящим праздником искусства и творчества, который надолго останется в памяти участников и зрителей. ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» будет рада видеть всех желающих на следующем девятнадцатом Фестивале!

Фото предоставлено пресс-службой ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых»