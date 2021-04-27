В Самарской области пройдёт всероссийская акция «Красная гвоздика»

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С 27 апреля по 22 июня жители Самарской области смогут вновь присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Знакомый миллионам россиян бумажный и металлический значок будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры.

В этом году приобрести значок можно будет в 75 регионах страны. В его распространении примут участие активисты из ВОД «Волонтеры Победы» и участники добровольческого движения «серебряное» волонтерство программы «Молоды душой». Волонтеров со специальными боксами можно встретить на крупных оживленных улицах и в парках, а также в ходе различных патриотических акций (в том числе «Бессмертный полк», «Свеча памяти»). С прошлого года значок можно приобрести на площадках известных маркетплейсов с удобной доставкой. Также они традиционно представлены в отделениях Почты России и сетевых магазинах.

Вырученные от распространения значков «Красная гвоздика» средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «Память поколений» помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. В Самарской области за все время своего существования фонд оказал помощь 140 ветеранам на общую сумму более 7 миллионов рублей.

Своей работой благотворительный фонд призывает не только сохранять память, но и действовать. Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвоздика» – это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны.

Полная информация об акции – на сайте.