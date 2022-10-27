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С 28 по 30 октября 2022 года в Самарской области пройдут учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении - легко в бою» для курсантов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона.

Организаторам Сборов поступило 42 заявки из 10 городских округов и 12 муниципальных образований региона. Члены мандатной комиссии определили 20 объединений для участия в учебно-тренировочных сборах. Всего в выезде примут участие 120 человек.

Программа включает учебную часть по следующим направлениям: тактическая подготовка, огневая подготовка, оказание первой помощи, основы армейского рукопашного боя и метание ножей, топография и ориентирование.

Для прибывших на семинар руководителей и инструкторов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона будет проходить особая программа. Для них подготовлены теоретические и практические учебные занятия, а также тренинги.

Почетным гостем учебно-тренировочных сборов станет Герой Российской Федерации Григорий Сергеевич Кириченко. Участники смогут познакомиться с историей Героя и задать вопросы.

Завершатся Сборы тактической игрой «Ввыполнение «боевой» задачи с помощью оборудования «Лазертак», где, несмотря на осеннюю погоду, участники должны будут показать, чему научились за эти дни, продемонстрировать умение работать в команде.

Учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою» проводятся Самарской областной молодежной общественной организацией «Студенческие отряды» при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Место проведения: пос. Прибрежный на базе пансионата «Радуга» (Прибрежная ул., 1В, Красноглинский район, БО Радуга).