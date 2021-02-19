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В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

19 февраля 2021 12:46
78
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечестваика Отечества

В городах и районах Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: церемонии возложения цветов, торжественные собрания с военнослужащими, уроки мужества, патриотические акции и др.

20 февраля:

    В 12.00 – Торжественное собрание в Доме офицеров Самарского гарнизона. (ул. Шостаковича, 7, г.о.Самара);

    В 16.00 – Торжественное собрание в Доме культуры «Тольятти» (б-р Ленина, 1, г.о. Тольятти)

23 февраля:

    В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, военнослужащие. 

    В 21.00 – Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведут в центре Самары праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля. В это время будут сделаны 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30. Из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль». На Рощинском полигоне артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается более 25 военнослужащих.

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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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