В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

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В городах и районах Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: церемонии возложения цветов, торжественные собрания с военнослужащими, уроки мужества, патриотические акции и др.

20 февраля:

В 12.00 – Торжественное собрание в Доме офицеров Самарского гарнизона. (ул. Шостаковича, 7, г.о.Самара);

В 16.00 – Торжественное собрание в Доме культуры «Тольятти» (б-р Ленина, 1, г.о. Тольятти)

23 февраля:

В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, военнослужащие.

В 21.00 – Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведут в центре Самары праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля. В это время будут сделаны 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30. Из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль». На Рощинском полигоне артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается более 25 военнослужащих.