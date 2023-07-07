В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

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В Самарской области отметят День семьи, любви и верности. Напомним, официальный статус праздник получил в 2022 году: 28 июня 2022 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ об установлении государственного праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля. Праздник учрежден в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

За полтора десятилетия День семьи, любви и верности полюбили и широко отмечают во всех уголках России и за ее пределами. Праздник давно стал межконфессиональным. Многие влюбленные считают эту дату лучшей для вступления в брак.

Праздничные мероприятия охватят все муниципальные районы и городские округа губернии, где состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды – медали «За любовь и верность». Их вручат 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали заключение брака не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, основанные на любви и верности, воспитали детей достойными гражданами общества.

Всего в Самарской области в День семьи, любви и верности будет зарегистрировано 315 браков, состоятся чествования юбиляров супружеской жизни, поздравления многодетных семей. В муниципальных районах будет организована работа интерактивных площадок, консультационных пунктов, тематических мастер-классов, пройдут концертные программы.

8 июля в регионе стартует проект для молодожёнов «Здоровье будущих родителей и их детей», разработанный по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова министерством здравоохранения Самарской области. Теперь при государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС молодоженам будут вручать сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. По такому сертификату молодые супруги смогут получить консультацию врачей-специалистов и пройти медицинское обследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС с целью сохранения репродуктивного здоровья.

Отметим, что в настоящее время в Самарской области уже выстроена целостная система поддержки семей с детьми начиная с беременности и до достижения ребенком 18 лет. Активно реализуются мероприятия в рамках региональной составляющей «Финансовая поддержка при рождении детей» национального проекта «Демография»: при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей выплачивается региональный семейный капитал в размере 100 тыс. рублей, выплачиваются пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад, на питание школьников из малоимущих многодетных семей, на ребенка в студенческой семье.

В Самарской области год от года продолжает увеличиваться количество многодетных семей. В настоящее время таких семей больше 24 тысяч, что в 2,3% раза больше, чем в 2010 году (10 682 многодетные семьи). Для многодетных в нашем регионе действуют 8 мер социальной поддержки, получателями которых являются почти 17 тысяч семей. На заботу и поддержку семей с детьми направлен и национальный проект «Демография», инициированный Президентом России В.В.Путиным.

Объём средств, направляемых на выплаты семьям с детьми в Самарской области ежегодно увеличивается. Так, в 2022 году на реализацию мер соцподдержки направлено 19,8 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2018 году (6,4 млрд рублей). В 2023 году объём средств на эти цели из областного бюджета увеличен ещё на 4,5 млрд рублей.

С учётом введения единого пособия всего в 2023 году на поддержку семей с детьми предусмотрено уже 31,7 млрд. рублей.

К 8 июля управлением ЗАГС Самарской области запущен в социальной сети «ВКонтакте» флешмоб «СилаVлюбви». В ходе акции все желающие смогут поделиться своими историями о силе любви, о том, как любовь изменила их жизни или влияет на их окружение, и тем самым вдохновить других людей. Самые креативные, интересные, яркие истории будут опубликованы в группе ВКонтакте ЗАГС.

7 и 8 июля экраны мультимедийного комплекса в Самаре на склоне площади Славы дополнит тематический контент, приуроченной к празднованию Дня семьи, любви и верности. В экспозиции представлены фотографии счастливых и крепких семей Самарской области. Все они – участники торжественных мероприятий, проводимых в разные годы управлением ЗАГС Самарской области при поддержке Правительства Самарской области совместно с органами местного самоуправления, депутатским корпусом и общественными организациями. На фотографиях запечатлены важные моменты жизни: государственные регистрации заключения брака, поздравления с юбилеями супружеской жизни и с рождением ребенка.

Жители и гости Самары, которые 8 июля воспользуются общественным транспортом, услышат аудиопоздравления с Днём семьи, любви и верности – праздником, который в последнее десятилетие приобрёл популярность, а с недавнего времени – особый символизм и глубокий смысл.

г.о. Самара (8 июля)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в Самаре пройдёт 8 июля с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной (4-й очереди набережной реки Волги).

Программа стартует с церемонии награждения семей, проживших в браке более четверти века и получивших известность крепостью семейных устоев. Церемония вручения медалей «За любовь и верность» пройдет в амфитеатре.

Одновременно на набережной будут работать консультационные площадки службы семьи и социальной защиты. Сотрудники управления ЗАГС Самарской области будут информировать об электронных услугах ЗАГС, о возможностях и преимуществах суперсервиса «Рождение ребенка», о предоставлении госуслуг по экстерриториальному принципу.

Все желающие смогут получить рекомендации от практикующего семейного психолога.

Представители Отделения Социального фонда России по Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области помогут узнать о мерах социальной поддержки молодых семей и семей с детьми.

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области расскажут о новом проекте «Здоровье будущих родителей и их детей».

В этот день главными артистами творческой программы станут музыкальные семейные ансамбли. Концерт в таком формате на открытой сцене пройдет в Самаре впервые и представит уникальные традиции семейного сотворчества.

Песни о семье и России прозвучат в исполнении хора многодетных семей Самары, хора «Анастасия» Союза православных женщин в Самарской области и детского музыкально-хореографического театра «Искорки». Театрализованные представления на тему праздника подготовили воспитанники Детского епархиального образовательного центра Софийского собора «София». Концертную программу завершит выступление Самарского концертного духового оркестра, в исполнении которого прозвучат популярные мелодии разных лет.

В 20:30 в кинотеатре под открытым небом «Филин» (Софийская набережная) начнется кинопоказ – зрители увидят любимый многими поколениями фильм «Любовь и голуби».

В этот день на площади Славы (начиная с 10:00) состоятся праздничные церемонии бракосочетания для 32 пар молодоженов. После каждой церемонии – возложение цветов к Вечному огню, памятнику святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

В течение всего дня на площади Славы и на Софийской набережной можно будет заполнить тематические почтовые открытки, написать теплые слова поддержки и благодарности воинам – участникам СВО.

г.о. Тольятти (7-8 июля)

7 июля во Дворце бракосочетания г.о. Тольятти состоится вручение общественной награды – медали «За любовь и верность» 15 тольяттинским супружеским парам.

8 июля на новой набережной Автозаводского района состоится 20 церемоний бракосочетания.

В сквере им. Жилкина 8 июля пройдет мероприятие «С любовью - городу!»: гостей ждут выступления творческих коллективов, интерактивные и игровые площадки, творческие мастерские, выставка прикладного искусства, фотозоны, работа консультационных центров ЗАГС и представителей других муниципальных служб.

г.о. Сызрань (8 июля)

8 июля в Сызрани праздничное мероприятие пройдет в событийном центре города – на набережной у Кремля, граничащей с самыми знаковыми объектами города. На площадке состоится церемония вручения медалей «За любовь и верность» 3 супружеским парам. Одним из ключевых событий станет торжественный церемониал заключения брака с участием 8 пар молодоженов.

Справочно:

С 2009 года семьи Самарской области награждаются президентским орденом и медалью ордена «Родительская слава». Всего награждена 31 семья, их них 15 семей награждены орденом «Родительская слава» и 16 семей из нашего региона награждены медалью ордена «Родительская слава». А в 2023 году орденами «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава» награждены сразу 4 семьи из Самарской области.

При награждении орденом «Родительская слава» предусмотрено дополнительное денежное поощрение в размере 500 тыс. рублей из федерального и 50 тыс. рублей из областного бюджета. При награждении медалью ордена «Родительская слава» - 200 тыс. рублей из федерального и 25 тыс. рублей из областного бюджета.

Знаком отличия Самарской области «Материнская доблесть» I и II степени с 2007 года по настоящее время (на 01.07.2023) награждена 4941 многодетная мать. Из них 3826 награждены знаком отличия I степени (пятый ребенок должен достичь 14-летнего возраста на момент награждения), 1115 - II степени (пятый ребенок должен достичь года на момент награждения).

При награждении знаком отличия «Материнская доблесть» предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 20 820 руб.