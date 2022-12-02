В Самарской области пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата

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3 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. Памятная дата была установлена Федеральным законом от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными. Мероприятия, посвященные памятной дате, в этом году пройдут по всей стране в 9 раз. Все они призваны сохранить традицию чтить память неизвестных героев, павших за свободу и независимость нашей страны.

В Самаре 3 декабря у Горельефа «Скорбящей Матери-Родине» будет нести вахту почетный караул. К Вечному огню торжественно возложат цветы представители ветеранских организаций, военно-поисковых отрядов, члены Правительства Самарской области.

Митинги, минуты молчания и возложение цветов пройдут практически во всех муниципалитетах и городах Самарской области. Так, в Тольятти митинг памяти с возложением цветов к Вечному огню состоится 3 декабря на Площади Свободы. В Отрадном в субботу в сквере Победы пройдёт «Перекличка постов №1. Этих дней не смолкнет слава», волонтеры Победы проведут акцию «Знай этот день!». В Жигулевске 2 декабря накануне Дня Неизвестного Солдата прошла патриотическая акция «Свеча памяти», возложение цветов и минута молчания у монумента Воину-освободителю. В мероприятиях приняли участие воспитанники патриотических клубов, обучающиеся старших классов и представители волонтерских движений. В селе Бобровка Кинельского района также прошел митинг возле памятника воинам землякам, погибшим в годы ВОВ. В Самаре накануне памятной даты состоялся митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы с участием школьников и ветеранов г.о. Самара.

В учреждениях культуры Самарской области к памятной дате организованы тематические мероприятия: культурно-просветительские программы, встречи и патриотические часы. Так, в м.р. Ставропольский ко Дню Неизвестного Солдата пройдут программы «Никто не забыт, ничто не забыто» (ДК Севрюкаевский, 3 декабря начало в 13.00), «День неизвестного солдата» (ДК Жигулевский, 3 декабря в 15.00), «Дорогами войны. Битва за Москву» (ДК Подстепкинский, 3 декабря начало в 16.00), «День неизвестного солдата» (ДК Ташелкский, 3 декабря, начало в 12.00). В библиотеке-филиале №1 «Кинельская ЦГБС» (г.о. Кинель) пройдут громкие чтения «О тех, кто прославил Россию»: посетители библиотеки прочтут отрывки из произведений, посвящённых памяти героических предков и ныне живущим героям.

2 декабря, накануне памятной даты, в ДК им. Макара Жукова г.о. Сызрань и в Кротковском центральном сельском доме прошли тематические программы, посвященные истории Дня Неизвестного Солдата и архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата», расположенного в Александровском саду у стен Кремля. В Надеждинском сельском доме культуры (м.р. Кошкинский) прозвучали стихи и песни о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны, о событиях, которые являются яркими страницами в истории нашей страны.

В Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история» 3 декабря 2022 года в 11.00 состоится тематическая встреча «Всероссийский проект «Судьба солдата». Теория и практика архивного поиска». А также с 10:00 до 18:00 будет организована общественная приемная в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» по приему заявлений от граждан на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

С наступлением сумерек 3 декабря в столице региона на самарской телебашне будет организована тематическая подсветка в виде горящего Вечного огня и надписи «День Неизвестного Солдата». Вместе с Самарой подсветку включат телебашни РТРС более чем в 20 регионах страны. На телебашнях Белгорода, Черкесска, Мурманска, Пензы и Назрани появится триколор. Жители Брянска, Нальчика, Костромы, Саранска, Челябинска и Ярославля увидят георгиевскую ленту. В Костроме, Нижнем Новгороде, Перми, Казани и Саратове сценарий подсветки дополнит изображение горящей свечи.

Фото: депаратамент информационной политики СО