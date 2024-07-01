В Самарской области пройдет Всероссийский творческий фестиваль «Семья России»

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С 6 по 9 июля 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «СЕМЬЯ РОССИИ». 0+

7 июля в 15:00 в рамках фестиваля начнут работу интерактивные площадки, а в 16:00 в Этнопарке Дружбы Народов пройдет Гала-концерт.

Зрители познакомятся с творчеством самобытных семейных коллективов со всей России, будут работать национальные дома и подворья, ремесленные ряды с мастер-классами для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в народных играх и обрядах, узнают секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория. Вход для всех гостей будет бесплатным.

«В этнопарке мы организовали самые разные творческие локации для семейной аудитории. Мастерские, семейный театр и библиотека, лекторий, ремесленные ряды. Все это для того, чтобы и зрители, и участники смогли увидеть всю красоту народного творчества, качественно провести время с детьми, познакомиться и пообщаться между собой, завязать дружеские и профессиональные контакты и еще раз почувствовать великую силу семьи», – рассказал организатор фестиваля, директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Участников фестиваля также ждут концертные и экскурсионные программы, вечер дружбы «За семейным столом», интеллектуальная игра «Сила традиций», выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы для участников и гостей фестиваля, творческая лаборатория на тему «Отечественная этнопедагогика и традиционная культура в семейном воспитании», фотовыставка «Семейный альбом».

Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России» в Самаре станет центральным событием большой общероссийской фестивальной программы народного творчества, которая реализуется в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, при грантовой поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Д.В.Поленова.

Учитывая богатый культурный и туристический потенциал Самарской области, а также успешный опыт реализации проектов федерального масштаба, организаторами было принято решение провести фестиваль на территории нашего региона.

Участниками фестиваля стали семейно-родственные коллективы и творческие объединения, которые сохраняют традиции и культуру народов России в самых разных жанрах: народное пение и музыка, традиционная культура, декоративно-прикладное искусство. В масштабном культурном проекте принимают участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края. Свое творчество покажут также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.

«Традиции – это душа семьи, ее духовные скрепы. Наша общая задача создать условия для их сохранения и возрождения. Этому способствует и фестиваль «Семья России», имеющий большую историю. Впервые он состоялся в 1994 году и за эти годы объединил тысячи творческих семей. В этом году мы добавили в проект много новых форматов, которые будут интересны и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками», – рассказала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий», Автономная некоммерческая организация «Музыкальный медиапроект «Фотон».

Добраться до комплекса можно на общественном транспорте (автобус №80 — маршрут автобуса от железнодорожного вокзала, остановка «Поликлиника», до остановки «Парк дружбы народов»), на электропоезде (железнодорожный остановочный пункт «Парк дружбы народов»), на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Парка дружбы народов»).

Транспортная доступность в день проведения фестиваля будет также обеспечена следующими городскими маршрутами: № 5д «пос. Сухая Самарка - Губернский рынок» и № 86 пл. Революции - пос. Рубежный» по регулируемым тарифам (с предоставлением льгот), а также маршрутом № 85 «113 км - пл. Революции» (по нерегулируемым тарифам), которые следуют до пересечения

ул. Александра Солженицына и ул. Осетинской.

Сделать семейный фестиваль еще ближе к жителям Самарского региона помогут автоклубы, приобретенные на средства национального проекта «Культура». Передвижные мини-клубы на колесах помогут самодеятельным артистам из регионов РФ дать выездные концерты за пределами областной столицы. В рамках фестиваля запланировано два выездных мероприятия – в Алексеевский и Волжский районы.

Фото: департамент информационной политики СО