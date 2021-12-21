В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области проинформирует граждан о возможности проверить себя с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на наличие или отсутствие задолженности.
В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» 24 декабря 2021 года судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области расскажут жителям региона об удобстве использования Интернет-сервисов. О возможности проверить себя на наличие или отсутствие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), а также об использовании личного кабинета на Едином портале государственных услуг, посредством которого граждане и представители организаций могут подавать в Службу судебных приставов различные заявления (жалобы, ходатайства), граждане смогут узнать от сотрудников Управления, встретив их в парках, почтовых отделениях и торговых центрах.