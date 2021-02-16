В Самарской области пройдет профилактический рейд на железнодорожном переезде

Столкновения транспортных средств с железнодорожным подвижным составом отличаются высокой тяжестью последствий. Основными причинами столкновения является нарушение водителями правил проезда железнодорожных переездов и элементарная невнимательность.
В связи с этим завтра, 17 февраля в 11:00, Госавтоинспекция города Самара совместно с ОАО «РЖД» проводит профилактический рейд на железнодорожном переезде п. Запанской, направленный на выявление нарушений правил проезда водителями железнодорожного переезда, а также обследование эксплутационного состояния переезда на предмет соответствия установленным требованиям.
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