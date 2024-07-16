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Форум «iВолга» ежегодно объединяет самых ярких представителей молодёжи со всей страны.
В Самарской области пройдет первый форум Движения Первых «iВолга»
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В Самарской области пройдет первый форум Движения Первых «iВолга»

16 июля 2024 16:17
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Форум «iВолга» ежегодно объединяет самых ярких представителей молодёжи со всей страны.

С 24 июля по 1 августа 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События. (14+)

Молодежный форум «iВолга» с 2013 года являлся самым крупным и популярным окружным форумом и проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с 2024 года получил федеральный статус.

Форум «iВолга» ежегодно объединяет самых ярких представителей молодёжи со всей страны. Здесь можно встретить единомышленников, пообщаться с известными спикерами, получить грант на реализацию своего проекта. В прошлом году обладателями такого гранта стали 43 участника из разных регионов России. Благодаря поддержке молодые люди смогли разработать научные проекты, создать пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь военнослужащим СВО и их семьям, а также продвинуть культурные инициативы.

В этом году участниками Форума станут 2 000 молодых людей от 14 до 35 лет из разных регионов нашей страны, а также представители иностранных государств. 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, в связи, с чем центральной темой «iВолги» станет слоган: «На iВолгу всей семьёй».

Участников Форума ждёт насыщенная образовательная программа. В этом году 11 тематических смен посвящены знакомству с инновационными форматами работы с молодежью, обмену лучшими практиками: «Вожатые Первых», «Родные – Любимые», «Мастера воспитания», «Единство смыслов», «Поколение Первых», «Первые. Медиа и дипломатия», «Первые. Наука и образование», «Первые. Спорт и туризм», «Первые. Культура и искусство», «Первые. Волонтерство и экология», «Первые. Патриотизм и историческая память».
Особое внимание в программе Форума уделено патриотическому воспитанию молодежи. В рамках специального направления «Время созидать» планируется серия мастер-классов по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.
На площадке «Классные встречи» запланировано общение с Героями – участниками СВО.

На Форуме также будут реализованы специальные события, одним из которых станет «День Приволжского федерального округа» с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие пройдет в деловом формате. Предполагается обсуждение вопросов развития Движения Первых и молодёжной политики в регионах Приволжья.

Стать частью события сможет любой житель России: Форум пройдет в привычном совмещенном формате – очно на Мастрюковской поляне и онлайн на платформе ivolgaforum.ru.
На форуме состоится грантовый конкурс «Росмолодёжь.Гранты», где участники могут получить поддержку своих инициатив в размере до 1 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 18 июля включительно по ссылке.

 

Фото:   пресс-служба форума

Теги: Самара

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