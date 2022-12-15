В Самарской области пройдет Молодежный форум «Мой выбор – семья!»

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16 декабря 2022 года в 10.00 в городе Тольятти начнется молодежный форум «Мой выбор – семья!», организованный управлением ЗАГС Самарской области совместно с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия (Тольятти, ул. Юбилейная, 4А).

Там, где молодежь - всегда креатив и новые идеи, а к форуму присоединится неравнодушная молодежь, чтобы показать - будущее за традиционными семейными ценностями.

К участию в форуме приглашены студенты высших и средне специальных учебных заведений г.о. Тольятти, лидеры молодежных общественных организаций и объединений и просто неравнодушные молодые люди!

Участников ждут интерактивные дискуссии на актуальные темы и конструктивный поиск ответов и решений по самым острым вопросам. Среди вопросов на обсуждение: «Какая она - современная модель семьи?»; «Готова ли молодежь к семейным отношениям»»; государственная поддержка молодых семей и что такое «осознанное супружество».

В программе форума: