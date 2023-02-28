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В Самарской области пройдет конкурс «Экспортер года»

28 февраля 2023 15:02
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До 14 апреля 2023 года идет прием заявок на участие в конкурсе .

До 14 апреля 2023 года идет прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года». Сначала пройдет региональный этап, победители которого пройдут дальше в окружной этап, а затем — поборются за статус «Экспортера года» на федеральном уровне. Организатором регионального этапа конкурса выступает областное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта Самарской области.

В регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В прошлом году Самарская область стала лидером по количеству первых мест в окружном этапе, также экспортеры региона заняли призовые места в нескольких номинациях в финале конкурса.

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», чтобы поддержать и поощрить предприятия, добившиеся значительных успехов в развитии экспорта за 2022 год, а также для распространения опыта эффективного управления экспортными проектами и продвижения лучших практик в сфере международной торговли.

«Ежегодно на уровне региона мы отмечаем экспортеров, которые открыли для себя новые рынки сбыта, расширили географию поставок своей продукции. Особенно ценно это становится в сегодняшних экономических условиях, когда предприниматели столкнулись с новыми вызовами и взяли ориентир на рынки дружественных стран. Несмотря на санкционное давление, наши предприятия продолжают активно экспортировать. По итогам 2022 года только объем поддержанного экспорта малого и среднего бизнеса превысил 2,8 млрд рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники конкурса «Экспортёр года» будут представлены в пяти номинациях:

- «Прорыв года» - премия для экспортёра, представившего новый прорывной проект (продукт) в любой сфере,

- «Новая география» - премия для экспортёра, выбравшего новую или нехарактерную для сферы малого и среднего предпринимательства страну для экспорта своей продукции,

- «Трейдер года» - премия для экспортёра, осуществлявшему продажи из любых отраслей за рубеж,

- «Продукт года» - премия для экспортёра, представившего инновационный продукт, ранее не представленный в международной торговле,

- «Экспортер года в сфере промышленности и высоких технологий» - премия для экспортёра высокотехнологичной продукции или продукции в сфере промышленных технологий.

После завершения приема заявок к работе приступит конкурсная комиссия. Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призёров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса.

Участником конкурса может стать любая компания-экспортер из Самарской области, включённая в региональный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По условиям конкурса экспортер может быть представлен только в одной из отраслевых номинаций.

Победители получат награды от представителей министерства экономического развития Самарской области в региональном центре «Мой бизнес».

Подать заявку на участие в конкурсе «Экспортёр года-2022» можно на электронную почту np-acc@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе», а в письме рассказать о значимых достижениях своей компании и номинации, в которой хотите принять участие. Организаторы свяжутся с вами для дальнейшего взаимодействия.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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