Я нашел ошибку
Главные новости:
Он ещё и двигается!
В Японии показали гигантского робота высотой с многоэтажный дом 
Рак – излечим! Главное – вовремя диагностировать заболевание!
В Самарской области в этом году появятся два новых специализированных центра для раннего выявления рака
 В этот день медработники помогли появиться на свет  25 малышам -  14 мальчикам  и 11 девочкам.
Рекордное за сутки  число малышей появилось на свет  в роддоме больницы имени Семашко 
На пленарном заседании выступят ведущие эксперты в сфере гармонизации межэтнических отношений и сохранения этнокультурного многообразия народов России.
В Самарской области пройдет II Всероссийский форум «Единство в согласии»
Благодаря сигналам от активных граждан, многие вопросы благоустройства, уборки территорий, освещения общественных пространств быстро находят решения. 
Почти 10 тысяч жалоб, вопросов, предложений жителей в соцсетях взяли в работу в июле региональные органы власти 
Участники - более 130 детей, юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет.
В Тольятти проходит юношеская регата  «Паруса Дружбы»
На лекции речь пойдет о значении этой работы писателя и будет предложена попытка соотнести взгляды Толстого на искусство с феноменом кинематографа.
Музей Эльдара Рязанова приглашает самарцев на лекцию «Что такое искусство кино по льву Толстому?»
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
1.56
EUR 61
1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти проходит юношеская регата  «Паруса Дружбы»
Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам МЧС, которые в прошлом году дали отпор крупным лесным пожарам
В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет II Всероссийский форум «Единство в согласии»

28 июля 2022 16:37
74
На пленарном заседании выступят ведущие эксперты в сфере гармонизации межэтнических отношений и сохранения этнокультурного многообразия народов России.

С 1 по 4 августа 2022 года в Самаре состоится II Всероссийский форум «Единство в согласии», организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области. 

В форуме примут участие около 200 представителей региональных органов государственной власти, Домов дружбы и Домов национальностей, общественных организаций, а также научных и экспертных сообществ, участвующих в реализации государственной национальной политики Российской Федерации из всех субъектов страны.

На пленарном заседании выступят ведущие эксперты в сфере гармонизации межэтнических отношений и сохранения этнокультурного многообразия народов России. В рамках мероприятий форума участники презентуют лучшие практики в сфере реализации государственной национальной политики, обсудят актуальные гуманитарные вопросы, обменяются наработанными практиками продвижения народных художественных промыслов и внесут предложения по формированию этномаршрутов.

Программа форума «Единство в согласии» позволит выработать единый стандарт Дома народов России по системному взаимодействию всех участвующих в реализации государственной национальной политики структур, и тем самым наладить регулярное информационное партнерство между субъектами Российской Федерации.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
128
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
28 июля 2022  13:45
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
168
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
28 июля 2022  12:50
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
184
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
28 июля 2022  12:00
Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году
211
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
27 июля 2022  14:00
Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области
474
Весь список