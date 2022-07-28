В Самарской области пройдет II Всероссийский форум «Единство в согласии»

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С 1 по 4 августа 2022 года в Самаре состоится II Всероссийский форум «Единство в согласии», организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.

В форуме примут участие около 200 представителей региональных органов государственной власти, Домов дружбы и Домов национальностей, общественных организаций, а также научных и экспертных сообществ, участвующих в реализации государственной национальной политики Российской Федерации из всех субъектов страны.

На пленарном заседании выступят ведущие эксперты в сфере гармонизации межэтнических отношений и сохранения этнокультурного многообразия народов России. В рамках мероприятий форума участники презентуют лучшие практики в сфере реализации государственной национальной политики, обсудят актуальные гуманитарные вопросы, обменяются наработанными практиками продвижения народных художественных промыслов и внесут предложения по формированию этномаршрутов.

Программа форума «Единство в согласии» позволит выработать единый стандарт Дома народов России по системному взаимодействию всех участвующих в реализации государственной национальной политики структур, и тем самым наладить регулярное информационное партнерство между субъектами Российской Федерации.