Я нашел ошибку
Главные новости:
От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!
Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года
Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, начал работать над 50-метровым муралом сегодня.
Аргентинский художник рисует гигантский портрет мальчика-космонавта в историческом центре Самары
В программе кинопоказа – документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 
«РКС-Самара» начинает новый проект, который расскажет о воде в нашем городе и жизни 
В мероприятии приняли участие представители 11 компаний Самарской области, а также представители компаний, входящих в экосистему Сбера.
Сбербанк организовал HR-диалог для ведущих специалистов Самарской области по рекрутменту
В этом году кадеты Росгвардии перешли в четвертый класс.
В Тольятти росгвардейцы поздравили своих подшефных - воспитанников кадетского класса
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.
В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа
Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии.
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground

1 сентября 2021 15:30
96
Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии.

Полный список стрит-арт мастеров этого сезона и точные локации новых муралов, организаторы пока держат в секрете. Известно, что помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.

В рамках Samara Ground пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, пообщаются мэтры стрит-арта и со студентами профильных вузов. Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии. Первым прибыл аргентинец Cobre, ожидается приезд еще трёх художников.

Международный арт-проект проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году он собрал звёзд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Samara Ground Самара фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Организаторы приглашают всех желающих и все площадки «NAUKA 0+» принять участие в интерактивной научно-популярной онлайн-игре.
30 августа 2021, 19:14
1 сентября в Самарской области стартует фестиваль «NAUKA 0+» 
Организаторы приглашают всех желающих и все площадки «NAUKA 0+» принять участие в интерактивной научно-популярной онлайн-игре. Образование
788
В «Школе фермера» смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры.
30 августа 2021, 18:41
В Самарской области откроется «Школа фермера» по обучению глав крестьянских хозяйств
В «Школе фермера» смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры. Сельское хозяйство
746
Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в Самару. Samara Ground Art Festival – международный арт-проект, который проходит в нашем городе во второй раз.
26 августа 2021, 20:54
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в Самару. Samara Ground Art Festival – международный арт-проект, который проходит в нашем городе во второй раз. Общество
1372
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
165
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
180
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
435
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
232
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
269
Весь список