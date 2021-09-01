В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground

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Полный список стрит-арт мастеров этого сезона и точные локации новых муралов, организаторы пока держат в секрете. Известно, что помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.

В рамках Samara Ground пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, пообщаются мэтры стрит-арта и со студентами профильных вузов. Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии. Первым прибыл аргентинец Cobre, ожидается приезд еще трёх художников.

Международный арт-проект проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году он собрал звёзд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.

Фото: администрация Самары