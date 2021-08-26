В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021

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Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в столицу губернии. Samara Ground Art Festival – это международный арт-проект, который проходит в нашем городе уже во второй раз.



В прошлом году он собрал звезд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и уругвайский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.



Арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта и местное творческое сообщество. Самарские художники и подмастерья помогали мэтрам создавать уличные полотна в прошлом году, активно включатся в творческий процесс они и в этот раз.

«Этот фестиваль призван сделать Самарскую область новой точкой притяжения на мировой карте современного искусства. Мы хотим, чтобы говоря о стрит-арте, люди представляли не только знаменитые муралы в Берлине, Лондоне или Майями, но и работы, сделанные мировыми звездами уличного искусства в городах нашей губернии, – сказал идеолог проекта, заместитель вице-губернатора – руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.



В этом году преображать фасады уличные художники будут не только в Самаре, целый ряд картин расположится и на домах в Тольятти.

Полный список стрит-арт мастеров этого сезона, как и точные локации новых муралов организаторы пока держат в секрете. Известно, что помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.

В рамках Samara Ground Art Festival 2021 пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, пообщаются мэтры стрит-арта и со студентами профильных вузов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО