В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста

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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, утвержденный в честь освобождения в 1945 году узников польского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц). Холокост был признан одним из самых страшных в мировой истории преступлений против человечества. В память об этой дате до 31 января 2025 года в России проходит Неделя памяти жертв Холокоста.

Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии и их союзники из разных стран пытались полностью истребить целую нацию – евреев. Известно, что за эти годы было уничтожено около шести миллионов евреев. Самой большой и страшной фабрикой смерти стал концентрационный лагерь Освенцим. 27 января 1945 года Советская армия освободила оставшихся в живых узников Освенцима. Напоминанием об этих событиях является Международный день памяти жертв Холокоста.

В рамках мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв Холокоста, в Доме дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул. Воронежская, 9) начали работать сразу три выставки, посвященных 80-летию освобождения Освенцима и начинающих год празднования 80-летия Великой Победы. Это фотовыставка «Память Холокоста. Нет нацизму!» и выставка «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине», а также фотовыставка «СВОи», рассказывающая о наших земляках – героях СВО разных национальностей.

Во время Недели памяти жертв Холокоста, с 28 по 30 января, для школьников и студентов колледжей проводятся информационно-просветительские мероприятия «Цена человечности».

27 января в образовательных учреждениях региона проходят «Разговоры о важном», посвященные Году защитника Отечества. С ребятами обсуждается роль защитников Отечества в сохранении независимости и единства страны, значение дней воинской славы России, темы мужества, верности и любви к Родине, значение самопожертвования. Напомним, что цикл занятий «Разговоры о важном» проводится по инициативе Президента Владимира Путина в школах в начале каждой учебной недели. Здесь учителя рассказывают детям о патриотизме и гражданском воспитании, историческом просвещении, семейных традициях, общественной позиции, нравственности.

В этот день в Историческом парке «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131) Самарская религиозная организация ортодоксального иудаизма «ДОР ЦАИР» («Возрожденное поколение») проведет памятное мероприятию «Холокост: голос истории». Учащиеся самарской школы №42 подготовили несколько вокально-музыкальных номеров и спектакль, проведут экскурсию по историко-документальной выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». По мнению организаторов, тематические мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, направлены, в первую очередь, на формирование в нашем обществе, прежде всего молодежи, устойчивой гражданской позиции по отношению к преступлениям, совершенным нацистскими и фашистскими режимами.

Кроме того, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста Дом дружбы народов Самарской области в рамках информационно-просветительского онлайн-проекта «Чтобы помнить, надо знать!» подготовил цикл публикаций, посвященных мемориалам жертв Холокоста в разных странах мира. Подробнее на www.samddn.ru.